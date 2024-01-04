غوغل تنشر سعراً مغلوطاً للعملة البولندية

المصدر: (وارسو - أ ف ب)

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طالبت وزارة المالية البولندية بتفسيرات من غوغل بعد أن نشرت خدماتها أسعار صرف خاطئة للعملة الوطنية «الزلوتي» أقل بكثير من تلك المعتمدة في السوق.

ومساء الاثنين الماضي، أظهرت أسعار صرف غوغل أن اليورو يعادل 5.20 زلوتي، والدولار حوالي 4.70 زلوتي والفرنك السويسري 5.30 زلوتي أي حوالي 23 % أكثر من أسعارها في سوق الصرف.

رد وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي على منصة أكس بعد نشر هذه الأسعار قائلاً «لنبق هادئين. سعر صرف الزلوتي هذا الذي يسبب الذعر هو سعر زائف».

وأضاف «خلال لحظة، ستفتح الأسواق الآسيوية وسيعود الوضع إلى طبيعته».

وأعلنت وزارة المالية البولندية على منصة أكس أنها طلبت رسمياً تفسيرات من غوغل - بولندا «حول أسباب النشر الخاطئ لمعدلات صرف الزلوتي وحول الإجراءات التي ستتخذها لتجنب مثل هذه الأوضاع في المستقبل».

وأكد الناطق باسم المركزي البولندي عن أن البيانات «التي تقدمها المنصة ليست دقيقة دائماً».

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