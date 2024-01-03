وكالات السفر عبر الإنترنت تزيل شركة «رايان إير» من مواقعها

المصدر: لندن - د ب أ

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حذرت شركة الطيران الأيرلندية «رايان إير» من التأثير السلبي من جراء الخطوة التي اتخذتها مجموعة من وكالات حجز السفر عبر الإنترنت بإزالة الشركة من مواقعها الإلكترونية.

وقالت رايان إير إن العديد من مواقع الحجز عبر الإنترنت الكبيرة مثل «بوكينج» و«كيوي» و«كاياك» أزالت الشركة من مواقعها منذ أوائل ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وقالت شركة الطيران الأيرلندية إن الإزالة المفاجئة لمن زعمت أنهم «قراصنة» وكالات السفر عبر الإنترنت أمر «مرحب به»، لكنها أضافت أن ذلك سيؤثر على ما يسمى بعامل الحمولة، وهو مقياس رئيسي لمدى ملء شركات الطيران لمقاعد طائراتها، بنسبة 1% أو 2% خلال شهري ديسمبر ويناير الجاري.

وأضافت شركة رايان إير أن إيرادات التذاكر ستتأثر أيضاً على المدى القصير، حيث ستستجيب بخفض الأسعار للركاب الذين يحجزون مباشرة عبر موقعها الإلكتروني.

لكن الشركة قالت إن هذه الخطوة من غير المرجح أن «تؤثر بشكل جوهري» على أعداد الركاب للعام بأكمله أو توقعات الأرباح.

وأظهر آخر تحديث للشركة أن عامل الحمولة انخفض إلى 91% مقارنة بـ 92% قبل عام.

وتم إلغاء أكثر من 900 رحلة جوية أخرى لشركة رايان إير الشهر الماضي بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس والتعليق المستمر للرحلات الجوية إلى تل أبيب والأردن.

ويأتي التحديث وسط نزاع طويل الأمد بين رايان إير ومواقع الحجز عبر الإنترنت، حيث رفعت شركة الطيران قضية في الولايات المتحدة ضد شركة «بوكينج هولدينجز» المالكة لـ«بوكينج» والشركات التابعة لها، بما في ذلك كاياك وأجودا وبرايسلاين.

وتم التواصل مع وكالتي الحجز عبر الإنترنت «بوكينج» و«كيوي» للتعليق على الأمر.

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