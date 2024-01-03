ارتفاع معدل التضخم في تركيا لأعلى مستوى منذ 13 شهراً

المصدر: إسطنبول - (د ب ا)

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أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلكين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوى له منذ أكثر من عام.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 64.77 % على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بارتفاعه بنسبة 61.98 % خلال نوفمبر الماضي.

وعلاوة على ذلك، وصل معدل التضخم لأعلى مستوى منذ نوفمبر العام الماضي، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 84.39 %.

وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 77.14 % على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 70% خلال نوفمبر الماضي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 2.93 % في ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 3.28 % في نوفمبر الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة ارتفاع أسعار المنتجين إلى 44.22 % في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 42.59 % في نوفمبر الماضي.

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