الأسهم الأوروبية تستقر.. وأسهم ميرسك تقفز 4.2% بدعم التقييمات

المصدر: لندن - وكالات

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جاء أداء الأسهم الأوروبية فاتراً الأربعاء وبدأ الزخم الذي دفع السوق للارتفاع في نهاية العام الماضي يفقد قوته مع ترقب المستثمرين لمؤشرات رئيسية قد تحدد مسار السياسة النقدية عالمياً.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال التداولات بعد أن استهل أول جلسة تداول في العام الجديد بأداء ضعيف. وصعد المؤشر 12.7 بالمئة في 2023 مدفوعاً بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات البطالة في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات في سويسرا لشهر ديسمبر وينصب التركيز أيضاً على تقرير أساسي عن الوظائف في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لشهر ديسمبر.

وخلال التداولات انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.13 في المائة أو ما يعادل 0.61 نقطة ليصل عند مستوى 477.9 نقطة.

وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 48.25 نقطة أو ما نسبته 0.64 في المائة ليصل إلى 7482.61 نقطة، فيما تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.4 في المائة ما يعادل 18.16 نقطة ليبلغ مستوى 4494.65 نقطة.

ونزل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.17 في المائة أو ما يوازي 13 نقطة ليبلغ مستوى 7708.52 نقاط، وتراجع مؤشر«داكس» الألماني بنسبة 0.17 في المائة أو ما يوازي 29 نقطة ليصل إلى 16740.36 نقطة.

وارتفعت أسهم ميرسك 4.2 بالمئة بعد أن رفع جولدمان ساكس توصيته لسهم شركة الشحن إلى «محايد» من «بيع» مستنداً إلى زيادة رسوم الشحن بسبب اضطرابات في منطقة البحر الأحمر.

كما قفز سهم شركة أتوس الفرنسية لتكنولوجيا المعلومات 3.1 بالمئة بفضل خطط لإجراء محادثات الفحص الفني مع إيرباص فيما يتعلق ببيع وحدة البيانات والأمن الضخمة التابعة لها.

لكن سهم شركة إيه.إس.إم.إل لصناعة معدات رقائق الكمبيوتر تراجع 1.3 بالمئة لليوم الثاني على التوالي بعد إلغاء الحكومة الهولندية جزئياً ترخيص تصدير بعض الشحنات إلى الصين.

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