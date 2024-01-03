الأحمر يكسو الأسهم الأمريكية في مستهل العام الجديد

المصدر: عواصم - (رويترز)

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اكتست المؤشرات الرئيسة في وول ستريت أمس باللون الأحمر، أول أيام التداول في العام الجديد، إذ تراجع سهم أبل بعد خفض أحد المصارف الاستثمارية تصنيفها وارتفاع عوائد سندات الخزانة مع تراجع توقعات المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة هذا العام.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 123.32 نقطة، أو 0.33 في المئة، في حين انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.63 نقطة أو 0.52 في المئة، كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 137.65 نقطة أو 0.92 في المئة.

وقادت أسهم شركة أبل التراجع بعدما خفض بنك باركليز تصنيف عضو سلة الشركات الرائدة في السوق Magnificent 7 إلى تصنيف أقل من الوزن المناسب، فتراجع سهم شركة أبل بنسبة 3.3%.

من جهة أخرى، تخلت مؤشرات الأسهم الأوروبية عن مكاسبها الصباحية التي سجلت فيها أعلى مستوياتها منذ نحو عامين بدعم مكاسب أسهم الطاقة. وخلال التداولات، انخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.04 في المائة أو ما يعادل 0.18 نقطة ليصل عند مستوى 478.84 نقطة.

وخسر مؤشر «كاك 40» الفرنسي نحو 14.4 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليصل إلى 7528.75 نقطة، فيما تراجع مؤشر «يورو ستوكس 50» بنسبة 0.18 في المائة ما يعادل 7.93 نقطة ليبلغ مستوى 4513.72 نقطة.

ونزل مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.38 في المائة أو ما يوازي 29 نقطة ليبلغ مستوي 7704.17 نقطة.

وتراجع مؤشر«داكس» الألماني بنسبة 0.01 في المائة أو ما يوازي 2.4 نقطة ليصل إلى 16749.24 نقطة.

وقفز مؤشر أسهم الطاقة 1.4 بالمئة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة بعد أن ألغت الحكومة الهولندية جزئياً رخصة تصدير لشحن بعض معدات صنع الرقائق إلى الصين.

وقفز سهم ميرسك الدنماركية 4% ليحتل الصدارة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. ولا تزال الشركة تخطط لتسيير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

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