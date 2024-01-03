الدولار يستهل 2024 بارتفاع.. والبتكوين تتجاوز 45 ألفاً

المصدر: سنغافورة - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع الدولار في أول يوم تداول في العام الجديد أمس مع تحول الاهتمام إلى بيانات اقتصادية تصدر هذا الأسبوع من المحتمل أن توفر دلالات على التحركات المقبلة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، فيما ارتفعت عملة البتكوين فوق 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ أبريل 2022.

وشهد عام 2023 تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة 2% منهياً مكاسب استمرت لعامين. وسجل المؤشر 101.44 في أحدث تداول مرتفعاً 0.059 بالمئة وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات خفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة هذا العام.

وبدأ عالم العملات المشفرة العام بقفزة قوية، إذ لامست البتكوين أعلى مستوى في 21 شهراً عند 45532 دولاراً وسط توقعات متزايدة بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ستوافق قريباً على إدراج صناديق تداول فوري للبتكوين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز