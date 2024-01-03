الحد الأدنى للأجور في ألمانيا يرتفع إلى 12.41 يورو للساعة في 2024

المصدر: (برلين - د ب أ)

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ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجور في ألمانيا مع حلول العام الجديد من 12 إلى 12.41 يورو للساعة.

وجاء مقدار الارتفاع هذه المرة أقل مما كان عليه في المرات السابقة، ويرجع ذلك إلى التطور الضعيف للأجور المسعرة، والتي تحدد اللجنة المختصة الحد الأدنى للأجور على أساسها.

وارتفع الحد الأدنى لأجر المتدربين في أول أعوام التدريب بنسبة 4.7 % ليصل إلى 649 يورو في الشهر.

كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الوظائف الصغيرة بحلول مطلع يناير الجاري من 520 إلى 538 يورو.

يذكر أن أرباب العمل يدفعون لهذه الوظائف منخفضة الأجر مساهمات ضمان اجتماعي أقل قيمة من المساهمات الخاصة بالوظائف العادية.

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