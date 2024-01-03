ربع السيارات المباعة في فرنسا خلال 2023 كهربائية

المصدر: (باريس - أ ف ب)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت نسبة السيارات الكهربائية، جزئياً أو بالكامل، واحدة من كل أربع بيعت في فرنسا عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً لتقرير منصة «بلاتفورم أوتوموبيل» (بي إف آ) التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات.

وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16.8 في المئة من مجمل تلك التي سُجّلت في 2023، في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9.2 في المئة. وبقيت نسبة المحرّكات التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات التي وُضعت في الخدمة العام الفائت، في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذ لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل عشر سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023. وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.

وتهيمن شركة «تسلا» إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان «داسيا سبرينغ» و«إم جي 4»، ثم «فيات 500 إي» و«رينو ميغان» التي تحتل المرتبة الأولى بين السيارات الفرنسية المنشأ.

وارتفعت مبيعات السيارات الجديدة في فرنسا بنحو 16.1 % خلال عام 2023 بأكمله، لتصل إلى 1.77 مليون مركبة، 26 % منها مركبات كهربائية وهجينة قابلة لإعادة الشحن، بحسب اتحاد السيارات PFA.

وارتفع تسجيل السيارات الجديدة في فرنسا بنسبة 14.5 % خلال ديسمبر، مع صعود مبيعات «BMW AG» بنحو 27.6 % وزيادة مبيعات «فولكس فاجن» بنحو %19.5.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز