تسلا تخيب آمال إيلون ماسك.. بيع 1.8 مليون سيارة فقط في 2023

المصدر: ديترويت - وكالات

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ساعدت التخفيضات الحادة في الأسعار شركة صناعة السيارات الكهربائية «تسلا» على زيادة مبيعات سياراتها في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 20 في المائة تقريباً مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الصناعة.

وللعام بأكمله قالت «تسلا» إنها باعت ما يزيد قليلاً على 1.8 مليون سيارة، بزيادة 37.7% على إحصاءات عام 2022، حيث بلغ إجمالي التسليمات السنوية 2023 نحو 1,808,581 سيارة، فيما بلغ إجمالي الإنتاج السنوي 1,845,985 سيارة، وتمثل الأرقام الجديدة نمواً في التسليم بنسبة 38% على أساس سنوي، ونمو الإنتاج بنسبة 35% على أساس سنوي.

جاءت أرقام مبيعات العام بأكمله أقل بكثير من توقعات الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، بنمو المبيعات بنسبة 50 في المائة في معظم السنوات، لكن الشركة تجاوزت المستهدف الداخلي لهذا العام، وهو بيع 1.8 مليون سيارة.

وقالت الشركة، التي يقع مقرها في أوستن بولاية تكساس الأمريكية، إنها باعت 484507 سيارات في جميع أنحاء العالم في الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، وتجاوز هذا تقديرات وول ستريت البالغة 473000 سيارة، لذلك الربع.

كان المحللون يتوقعون أن تعلن تسلا عن عمليات تسليم بقيمة 477 ألف للربع المنتهي من العام، وفقاً لإجماع التقديرات، التي جمعتها StreetAccount اعتباراً من 28 ديسمبر.

في الربع الأخير من عام 2023 باعت تسلا نسختها المحدثة، أو Highland من سيارة السيدان Model 3 للمبتدئين في بعض الأسواق.

وفي ديسمبر بدأت الشركة في تسليم عدد صغير من أحدث سياراتها الكهربائية، وهي Cybertruck الزاوية والمثيرة للجدل، في الولايات المتحدة.

ولم تكشف تسلا عن أرقام Cybertruck وأرقام Semi، الشاحنة التجارية الثقيلة، التي صنعتها بأعداد صغيرة حتى الآن في مصنع البطاريات الخاص بها خارج رينو.

كما خفضت تسلا الأسعار طوال الربع الأخير من عام 2023 في الأسواق حول العالم، وهي استراتيجية للتعامل مع ما أسماه المدير المالي لشركة تسلا، فايبهاف تانيجا، «فترة من عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحول معنويات المستهلك» على أرباح الشركة لشهر أكتوبر.

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