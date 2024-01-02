135 مليون رحلة داخلية في الصين خلال عطلة رأس السنة الجديدة

المصدر: بكين - (د ب أ)

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أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الثقافة والسياحة، أن الصين سجلت إجمالي 135 مليون رحلة داخلية خلال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 ديسمبر 2023 وحتى أول يناير 2024.

وأفادت الوزارة أن عدد الرحلات جاء أعلى بنسبة 155.3% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وأعلى بنسبة 9.4% عن الرقم المسجل في عام 2019، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأضافت وزارة الثقافة والسياحة الصينية إنه خلال الفترة المذكورة، تجاوز إجمالي الإيرادات في سوق السياحة الصينية 79.73 مليار يوان (نحو 11.27 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل ضعف الرقم المسجل في موسم العطلة في العام الماضي، وزيادة بنسبة 5.6% على أساس سنوي عن عام 2019.

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