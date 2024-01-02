الأسهم الأوروبية تستهل العام الجديد بأعلى مستوى في 23 شهراً

المصدر: عواصم - (رويترز)

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سجل مؤشر الأسهم القياسي في أوروبا أعلى مستوى في عامين تقريبا الثلاثاء، وسط آمال راسخة لدى المستثمرين في مستهل العام 2024 في أن البنوك المركزية الكبرى من المحتمل أن تتبنى أخيراً تخفيضات أسعار الفائدة، وقادت أسهم قطاع الطاقة المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات، مسجلاً أعلى مستوى في 23 شهراً بعد عطلة أسبوعية طويلة بمناسبة بداية العام.

وأدت توقعات التيسير النقدي إلى قفزة بلغت 12.7 بالمئة للمؤشر القياسي في عام 2023، إذ تعافى تماماً تقريباً من هبوط بلغ 12.9 بالمئة في العام السابق بعد أن رفعت بنوك مركزية كبيرة أسعار الفائدة بسرعة للتغلب على التضخم المتزايد.

وقفز مؤشر أسهم الطاقة 1.4 بالمئة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وتراجع سهم شركة إيه.إس.إم.إل المنتجة لمعدات تصنيع الرقائق 1.4 بالمئة بعد أن ألغت الحكومة الهولندية جزئياً رخصة تصدير لشحن بعض معدات صنع الرقائق إلى الصين.

وقفز سهم ميرسك الدنمركية 4% ليحتل الصدارة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي. ولا تزال الشركة تخطط لتسيير أكثر من 30 سفينة حاويات عبر قناة السويس والبحر الأحمر.

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