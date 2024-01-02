مخاوف انهيار المزيد من الشركات البريطانية الكبرى

المصدر: (لندن – د ب أ)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حذر خبراء في مجال الإعسار من احتمال تعرض المزيد من الشركات الكبرى في بريطانيا للإعسار في عام 2024 جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض، والضغط على ميزانيات المستهلكين.

كما حذر مسؤولون وخبراء في إعادة الهيكلة من أن الشركات ذات النمو المرتفع مثل شركات التكنولوجيا قد تكون من بين الشركات، التي تواجه اضطرابات مالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ويأتي ذلك بعد عام آخر من الظروف الاقتصادية الصعبة، التي أدت إلى زيادة حالات فشل الشركات خلال العام.

وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن «خدمة الإعسار» الحكومية في وقت سابق أن إجمالي حالات فشل الشركات، خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2023 كان أكثر مما تم الإبلاغ عنه، خلال 2022 بأكمله.

وقال ديفيد كيلي، رئيس قسم الإعسار في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»: «إن قطاع البناء وقطاع خدمات الأعمال شهد كل منهما نحو 20 % من إجمالي حالات الإعسار».

وأضاف كيلي أنه يتوقع أن يظل هذان القطاعان «الأكثر تضرراً في عام 2024». وشهد قطاع الضيافة نحو 17% من جميع حالات الإعسار، في حين شهد قطاع التجزئة 14% من إجمالي الحالات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز