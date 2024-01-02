ارتفاع شحنات الهواتف المحمولة بالصين %34.3

المصدر: (بكين - شينخوا)

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ارتفعت شحنات الهواتف المحمولة في الصين 34.3 % على أساس سنوي، لتتجاوز 31.21 مليون وحدة في نوفمبر الماضي.

وقالت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي معهد أبحاث تابع لوزارة الصناعة، أن الهواتف المحمولة المزودة بتكنولوجيا الجيل الخامس استحوذت على نصيب الأسد من جميع الشحنات في نوفمبر، مسجلة 27.09 مليون وحدة، ما يشكل توسعاً %51.2 على أساس سنوي.

وواصلت العلامات المحلية هيمنتها على سوق الهواتف في نوفمبر، حيث ارتفعت شحناتها %26.5 على أساس سنوي لتبلغ 25.44 مليون وحدة. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي شحنات الهواتف المحمولة 7.1 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الفائت، إلى 261 مليون وحدة.

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