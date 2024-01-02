ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة بالصين

المصدر: (بكين - شينخوا)

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أظهرت بيانات أصدرتها جمعية تجار السيارات الصينية، ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة في الصين 14.65 % على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2023. وتم بيع أكثر من 16.75 مليون سيارة مستعملة، بإجمالي قيمة معاملات بلغ 1.07 تريليون يوان (151 مليار دولار).

وزادت مبيعات سيارات الركاب المستعملة 14.51 %، في حين زادت مبيعات المركبات التجارية المستعملة 9.75 %.

وأضافت الجمعية أن مبيعات السيارات المستعملة في نوفمبر الماضي وصلت إلى 1.65 مليون وحدة، بزيادة 2.64 % على أساس شهري و29.18 % على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة المعاملات لهذه المبيعات حوالي 107 مليارات يوان.

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