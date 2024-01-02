العثور على عملات معدنية عتيقة تعود لفترة الممالك المتحاربة بشمالي الصين

المصدر: (بكين - د ب أ)

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عثر علماء آثار في مقاطعة خبي شمالي الصين، على ثلاث عملات معدنية، يعود تاريخها إلى فترة الممالك المتحاربة (475-221 ق.م)، وذلك أثناء أعمال تنقيب بين أطلال تشاوياو في مدينة ووآن.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بأن قُطر كل قطعة من العملات المعدنية يبلغ 3.2 سنتيمترات، وتزن كل واحدة نحو 5.5 غرامات. وللعملات خصائص العملات النموذجية لمملكة تشين خلال فترة الممالك المتحاربة.

ومن جانبه، خمّن وي شو قوانج، قائد الفريق الأثري، أن تكون هذه العملات المعدنية مرتبطة بالأنشطة العسكرية، وهو ما يتوافق أيضاً بعمق مع خلفية الحرب بين مملكتي تشين وتشاو، في أواخر فترة الممالك المتحاربة، وله أهمية كبيرة لدراسة تاريخ الحرب القديمة.

وتغطي أطلال تشاوياو مساحة 1.1 مليون متر مربع.

وقال وي إن أطلال تشاوياو تغطي مساحة كبيرة، ولها دلالات ثقافية غنية، ويعود تاريخها لفترة طويلة، وهو ما يعد مثالاً ممتازاً لدراسة تطور الثقافة الأثرية من عصور ما قبل التاريخ، إلى أسرتي تشين وهان (221 ق.م- 220 م)، جنوبي مقاطعة خبي.

وشكلت حقبة الممالك المتحاربة في الصين التي استمرت أكثر من 2000 سنة تأثيراً كبيراً على المجتمع الصيني الحديث. ووضعت الأساس لتطوير العديد من الجوانب الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الصين.

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