سويسرا تطالب بربط مكافآت البنوك بقوة الأداء

المصدر: (جنيف - د ب أ)

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طالبت هيئة الأسواق المالية السويسرية، بأن تكون مدفوعات الحوافز للعاملين في البنوك أكثر ارتباطاً بأداء الأعمال، وبقدرة تحمل أرباب العمل للمخاطر على المدى الطويل.

وأعربت ماريلين امشتاد رئيسة الهيئة، في مقابلة مع صحيفة «شفايتس فوخنانده»، عن رغبتها في أن يكون للهيئة رأي في قواعد المكافآت للبنوك، بحسب وكالة بلومبرغ.

وقالت :«حالة بنك كريدي سويس تظهر أنه تكبد على مدى عقود خسائر، وفي نفس الوقت قدم حوافز مالية كبيرة».

وأضافت «نحتاج إلى أساس قانوني أفضل حتى تتمكن هيئة الأسواق المالية من التدخل مبكراً، وعلى نحو أكثر منهجية».

وتابعت أن هذا لا يقلل الوقت والجهد المطلوب لتقديم دليل لمحاسبة المديرين بعد وقوع حادث، وأوضحت أيضاً أن هيئة الأسواق يجب أن تتدخل على نحو أكثر شدة ومبكراً، في المستقبل.

وواجه بنك كريدي سويس، أزمة مالية في مطلع العام الجاري، وتقدم بنك يو.بي.إس جروب السويسري، بعرض للاستحواذ على المصرف المتعثر. وأبرم بنك يو.بي.إس جروب والحكومة السويسرية، اتفاقاً لتغطية أي خسائر محتملة بقيمة 9 مليارات فرنك (9.9 مليارات دولار) لصفقة الاستحواذ.

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