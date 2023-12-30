مخاوف الطلب تهبط بأسعار النفط 10 % خلال عام

المصدر: (سنغافورة - رويترز)

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تراجعت أسعار النفط بنحو 10 % خلال 2023 مسجلة أول انخفاض سنوي في عامين، بعدما تسببت المخاوف الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج والتدابير العالمية لكبح التضخم في تقلبات حادة في الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً أو 0.4 % إلى 77.48 دولاراً خلال التعاملات أمس في آخر يوم تداول في 2023 في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتاً أو 0.3 % إلى 71.97 دولاراً. واستقرت أسعار النفط أمس بعد انخفاضها 3 % في اليوم السابق مع استعداد المزيد من شركات الشحن لعبور البحر الأحمر.

وبهذا ينهي الخامان القياسيان العام عند أدنى مستوى نهاية عام منذ 2020 عندما قوضت «كورونا» الطلب وهبطت بالأسعار. ولم تكن تخفيضات الإنتاج التي قررها تحالف «أوبك+» كافية لدعم الأسعار مع انخفاض أسعار الخامين القياسيين 20 % تقريباً من أعلى مستوى لهما هذا العام. وتراجع الدولار ويتجه نحو الانخفاض 2 % هذا العام بعد عامين من تحقيق مكاسب قوية.

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