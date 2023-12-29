استعاد مركزه من برنار أرنو .. ماسك يتصدر قائمة أثرياء العالم في 2023

المصدر: د ب ا

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أفاد مؤشر بلومبرغ للمليارديرات أن إجمالي القيمة الصافية لأغنى 500 شخص في العالم، قفز بواقع 5ر1 تريليون دولار في 2023، مقابل خسارة قدرها 4ر1 تريليون دولار العام الماضي.

وترتبط ثروات هؤلاء الأثرياء ارتباطا وثيقا بأداء أسهم التكنولوجيا التي بلغت مستويات قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود والتضخم الطويل ومعدلات الفائدة الكبيرة والاضطرابات الجيوسياسية.

ونمت ثروات المليارديرات في قطاع التكنولوجيا بواقع 48 % أو 658 مليار دولار، مدفوعة بزيادة التوجه للذكاء الاصطناعي.

ولم يكن أداء أحد أفضل من إيلون ماسك الذي استعاد لقب أغنى شخص في العالم من قطب الملابس الفخمة الفرنسي برنار أرنو.

وتتجاوز ثروة ماسك الآن ثروة أرنو بأكثر من 50 مليار دولار، بعدما سبب التباطؤ العالمي في الطلب على السلع الفخمة تراجع أسهم "إل في إم اتش مويت هينسي لوي فيتون".

وزادت ثروة مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس بواقع أكثر من 70 مليار دولار العام الجاري وأصبح في المرتبة الثانية مع أرنو، بينما قفزت ثروة مؤسس ميتا بلافورمس مارك زوكربرغ بواقع أكثر من 80 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، خسر الملياردير الهندي جوتام أداني 21 مليار دولار يوم 27 يناير، فقط، و3ر73 مليار دولار على مدار العام بأكمله. ورغم ذلك لا يزال يمتلك ثروة من 11 رقما.

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