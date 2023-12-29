أسعار الذهب قرب 2090 دولاراً

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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ارتفعت أسعار الذهب ، أمس لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 2086.69 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولاراً. وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في ثلاثة أعوام بارتفاع قدره 14 %.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2096.50 دولاراً للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 24.42 دولاراً للأوقية وتتجه لإنهاء العام بمكاسب سنوية تقارب 2 %. وصعد البلاتين %0.2 إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 999.00 دولاراً. كما زاد البلاديوم 0.2 % إلى 1156.16 دولاراً ولكنه يمضي لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ 2008.

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