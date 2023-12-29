52.1 % حصة دبي من قيمة الصفقات العقارية خليجياً

المصدر: (دبي - البيان)

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استحوذت دبي على 52.1 % من قيمة الصفقات العقارية الخليجية بين يناير وأكتوبر الماضيين، وتمكنت من تعويض تراجع الأسواق الرئيسية الأخرى مثل السعودية وقطر والكويت.

وبحسب تقرير القطاع العقاري لدول التعاون من «كامكو إنفست»، قفزت قيمة الصفقات العقارية في دبي 57 % تقريباً على أساس سنوي أول 10 أشهر من العام الحالي وفقاً للبيانات الصادرة عن «دي إكس بي انتراكت»، بدعم ارتفاع أسعار المطورين الرائدين، وتزايد الطلب على العقارات الفاخرة تحت الإنشاء لكل من فئتي منازل الأسرة الواحدة ومتعددة العائلات التي تزيد قيمتها على 5 ملايين درهم.

واستحوذت الإمارات على معظم قيمة الصفقات العقارية الخليجية من يناير إلى أكتوبر 2023 متخطية توقعات 2022 بأكمله. وارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول التعاون 21.1 % على أساس سنوي إلى 171.6 مليار دولار أول 10 أشهر مقابل 141.7 مليار في نفس الفترة من 2022.

وتزايدت أسعار العقارات السكنية في الأسواق الرئيسية حتى الربع الثالث من 2023 بدعم قوة الطلب على العقار الاستثماري وفي دبي، ارتفعت الأسعار 18.4 % حتى نوفمبر الماضي على أساس سنوي وفقاً لشركة فاليو سترات، مدفوعة بنمو الطلب على المنازل والفيلات الفاخرة.

وشهدت أسعار الفيلات نمواً 23.3 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت الشقق 14.1 % نوفمبر الماضي .

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