«وول ستريت» تأمل إنهاء العام على ارتفاعات قياسية

المصدر: نيويورك - وكالات

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تحاول المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الوصول إلى مستويات قياسية قبل نهاية العام.

ومن المتوقع أن يغلق مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500 على ارتفاع بأكثر من 13 % و24 % على التوالي. فيما يحتاج مؤشر ستاندر آند بورز 500 إلى تحقيق ما يزيد قليلاً على 0.3 % ليتجاوز أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، والذي تم تحديده في يناير 2022 عند 4796.56 نقطة.

وفي الوقت نفسه، يسير مؤشر ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا على المسار الصحيح لتحقيق أفضل عام له منذ عام 2003، حيث ارتفع بنسبة تزيد على 44 %. كان هذا الأداء المتفوق مدفوعاً بجنون الذكاء الاصطناعي والانتعاش بين أسماء التكنولوجيا الضخمة.

وقال مايكل مولين، كبير استراتيجيي السوق في شركة Claro Advisors، إن العام كان «جيداً بالنسبة للمستثمرين لاختبار صبرهم حقاً». «هناك الكثير مما يحدث في منتصف اليوم، ولكن في نهاية اليوم، يمكنك أن تنظر إلى الوراء وتكون راضياً عن كونك مستثمراً».

إعانة البطالة

من جهة أخرى، ارتفع عدد مطالبات البطالة في أمريكا إلى 218 ألفاً للأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر، بزيادة 12 ألفاً عن الأسبوع السابق، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية أمس.

وانخفض متوسط المطالبات على مدار أربعة أسابيع، والذي يقلل من الصعود والهبوط من أسبوع لآخر، بمقدار 250 ليصل إلى 212 ألف طلب.بشكل عام، حصل 1.88 مليون أمريكي على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من ديسمبر، بزيادة قدرها 14 ألفاً عن الأسبوع السابق.

الأسهم الأوروبية

وقادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع أمس إذ بدت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 خلال التداولات 0.3 % ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا إذ ارتفع 0.7 % مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين 0.5 %.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 % هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعوداً منذ منتصف ديسمبر الجاري عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي إذ ارتفعت 2.3 % بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.

الأسهم اليابانية

وأنهى المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية موجة صعود استمرت أربع جلسات مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين أثر ارتفاع الين مقابل الدولار أيضا على معنويات السوق.

ونزل نيكاي 0.42 % إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من 1 % في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14% إلى 2362.02 نقطة.

وارتفع الين مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 140.95 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبدت العملة الأمريكية خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية.وتضر قوة الين بأسهم المصدرين لأنها تقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالعملة اليابانية عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو للملابس 0.73 % . ونزلت أسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وشركة صناعة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.22 و0.6% على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.05 % ، وهبطت شركات الشحن 3.44 % وكانت الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

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