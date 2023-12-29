الدولار يتراجع مع توقعات خفض الفائدة في أمريكا 2024

المصدر: سنغافورة - رويترز

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تكبد الدولار خسائر كبيرة، أمس، ويتجه لتسجيل تراجع سنوي بعد عامين من المكاسب القوية مع تأثر الأسواق بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة العام المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 100.81. وانخفض المؤشر 0.5 % أول أمس ويتجه نحو انخفاض بواقع 2.6 % هذا العام لينهي عامين متتاليين من المكاسب القوية. وزاد اليورو 0.09 % إلى 1.1113 دولار ليظل دون أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.1122 دولار الذي سجله أول أمس.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لتحقيق مكاسب سنوية 3.7 % في أقوى أداء لها منذ 2020. أما الجنيه الإسترليني فوصل في أحدث التداولات إلى 1.2813 دولار وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس. ويتجه الإسترليني لتحقيق مكاسب 6 % هذا العام في أقوى أداء له منذ 2017.

وفي آسيا، ارتفع الين الياباني 0.23 % إلى 141.50 دولاراً، ليقترب من ذروة 5 أشهر عند 140.95. وعلى مدار العام، هبط الين 7 % مقابل الدولار.

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