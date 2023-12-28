ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 218 ألفا

المصدر: نيويورك - (أ ب)

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ارتفع عدد مطالبات البطالة في أمريكا إلى 218 ألفا للأسبوع المنتهي في الثالث والعشرين من ديسمبر، بزيادة قدرها 12 ألفا عن الأسبوع السابق، حسبما ذكرت وزارة العمل الأمريكية الخميس.

وتقدم مزيد من الأمريكيين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن ليس بما يكفي لإثارة المخاوف بشأن سوق العمل أو الاقتصاد بشكل عام.

وانخفض متوسط المطالبات على مدار أربعة أسابيع، والذي يقلل من الصعود والهبوط من أسبوع لآخر، بمقدار 250 ليصل إلى 212 ألف طلب.

بشكل عام، حصل 1.88 مليون أمريكي على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في السادس عشر من ديسمبر، بزيادة قدرها 14 ألفا عن الأسبوع السابق.

تعد مطالبات البطالة الأسبوعية بمثابة مؤشر لتسريح العمال.

وظلت عند مستويات منخفضة بصورة ملحوظة في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة.

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