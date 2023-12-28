تجارة روسيا.. الأدنى مع أمريكا في 30 عاماً والأعلى على الإطلاق مع الصين

المصدر: موسكو - وكالات

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4.3 مليارات دولار التجارة مع أمريكا

200 مليار دولار التجارة مع الصين

تهاوت التجارة بين روسيا وأمريكا لأقل مستوى في 30 عاماً خلال 2023، في ظل تطبيق عقوبات اقتصادية غربية على موسكو.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، بلغ إجمالي حجم التجارة ما بين أمريكا وروسيا مستويات 4.38 مليارات دولار في أول 10 أشهر من العام الجاري، وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 70% مقارنة بمستويات نفس الفترة من 2022.

وأدت العقوبات الأمريكية ضد موسكو بسبب حرب أوكرانيا إلى تراجع حاد في التجارة الثنائية بين البلدين، إذ يسعى الغرب إلى عزل روسيا اقتصادياً، بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وبعد تطبيق تلك العقوبات، تراجع فائض الحساب الجاري لروسيا 85% على مدار أول 7 أشهر من العام الجاري.

على الجانب الآخر، قفزت التجارة ما بين الصين وروسيا هذا العام إذ تجاوزت 200 مليار دولار في أول 11 شهراً من العام الجاري، إذ تتجه لأعلى مستوى على الإطلاق.

وأصبحت روسيا في الوقت الحالي أكبر مستورد للسيارات الصينية، بعدما تخارجت الشركات الغربية مثل Ford وGM وMercedes-Benz من موسكو.

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