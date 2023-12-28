الأسهم الأوروبية ترتفع.. واليابانية تتراجع مع ارتفاع الين

المصدر: عواصم - (رويترز)

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قادت شركات قطاعي التعدين والتأمين الأسهم الأوروبية نحو الارتفاع الخميس إذ بدت الأسواق مستعدة لختام العام بأداء قوي وسط آمال بأن تتمكن البنوك المركزية العالمية الكبرى من خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 خلال التداولات 0.3 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 23 شهرا الذي سجله قبل أسبوعين.

وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية الذي يضم أسهم شركات التعدين الكبرى في أوروبا إذ ارتفع 0.7 بالمئة مسجلاً مكاسب لليوم الثالث على التوالي، في حين صعد قطاع التأمين 0.5 بالمئة.

والمؤشر القياسي الأوروبي في سبيله لتحقيق مكاسب بنحو 13 بالمئة هذا العام الذي كان خلاله قطاعا التكنولوجيا والتجزئة من أفضل القطاعات أداء.

وشهدت الأسواق العالمية صعوداً منذ منتصف ديسمبر الجاري عندما ألمح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه قد ينظر في خفض أسعار الفائدة العام المقبل. لكن توقعات البنك المركزي الأوروبي كانت مختلفة.

ومن المتوقع أن تكون التداولات محدودة خلال الأيام القليلة المتبقية من العام الحالي.

ومن بين الأسهم الفردية، واصلت فيستاس ويند سيستمز مكاسبها للجلسة السادسة على التوالي إذ ارتفعت 2.3 بالمئة بعد أن قالت شركة تصنيع توربينات الرياح الدنمركية إنها تلقت طلبية بقدرة 1089 ميجاوات في الولايات المتحدة.

اليابان

وأنهى المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية موجة صعود استمرت أربع جلسات مع إقبال المستثمرين على بيع الأسهم بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، في حين أثر ارتفاع الين مقابل الدولار أيضا على معنويات السوق.

ونزل نيكاي 0.42 بالمئة إلى 33539.62 نقطة بعد قفزة أكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.14 بالمئة إلى 2362.02 نقطة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول «تراجع المؤشر نيكاي مع قيام المستثمرين ببيع الأسهم بعد مكاسبه الحادة في الجلسة السابقة».

وتابع «كما لم يجد المستثمرون أسباباً لشراء الأسهم وسط ارتفاع الين مقابل الدولار».

وارتفع الين مقابل الدولار، ليقترب من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 140.95 الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ تكبدت العملة الأمريكية خسائر حادة مقابل العملات الرئيسية.

وتضر قوة الين بأسهم المصدرين لأنها تقلل من قيمة الأرباح الخارجية بالعملة اليابانية عندما تعيدها الشركات إلى اليابان.

وخسر سهم فاست ريتيلينج مشغلة متاجر يونيكلو للملابس 0.73 بالمئة. ونزلت أسهم أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق وشركة صناعة معدات صنع الرقائق طوكيو إلكترون 2.22 بالمئة و0.6 بالمئة على التوالي.

وانخفض سهم تويوتا موتور 1.05 بالمئة، وهبطت شركات الشحن 3.44 في المئة وكانت الأسوأ أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33.

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