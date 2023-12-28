تسلا تستعد لإنتاج نسخة محدثة من السيارة موديل واي

المصدر: بكين - (د ب أ)

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قالت مصادر مطلعة إن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا تستعد لإنتاج نسخة جديدة محدثة من سيارتها الفارهة موديل واي في مصنعها بمدينة شنغهاي الصينية، في الوقت الذي تطرح فيه الشركات الصينية المنافسة طرزاً جديدة بوتيرة متسارعة مع اشتداد التنافس بين الشركات في الصين أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة الأمريكية تجري حالياً الاستعدادات في الصين لإنتاج النسخة الجديدة من السيارة موديل واي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)، على أن تبدأ الإنتاج التجاري للإصدار الجديد في منتصف العام المقبل.

وقالت المصادر إن نسخة 2024 من موديل واي ستحتوي على تغييرات داخلية وخارجية أشد وضوحاً من التغييرات التي شهدتها أحدث نسخ هذا الطراز والتي أطلقت في أكتوبر الماضي، وشهدت تصميماً جديداً لعجلة القيادة مع الإضاءة الدائرية.

وتابعت المصادر أن أول دفعة من النسخة الجديدة للسيارة موديل واي سيتم تصنيعها في المرحلة الثانية من مصنع تسلا في شنغهاي والتي ستتوقف عن العمل لمدة أسبوع تقريباً أثناء عطلة رأس السنة لإجراء تحديث جزئي لها. كما سيتم إدخال المزيد من التعديلات على خطوط الإنتاج قبل بدء التصنيع على نطاق واسع للنسخة الجديدة من السيارة.

في الوقت نفسه ارتفعت الطلبيات الصينية من شركة تسلا في نوفمبر فيما سعى العملاء للتقدم بطلبيات قبل رفع الشركة لأسعار سياراتها الكهربائية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت بيانات من رابطة سيارات الركاب الصينية أن إجمالي الطلبيات الصينية بلغ 65504 سيارات كهربائية، بزيادة 5 % من نوفمبر 2022.

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