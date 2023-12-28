«يوبيسوفت» أحدث ضحايا اختراقات ألعاب الفيديو بعد «سوني»

المصدر: باريس - أ ف ب

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أعلنت شركة نشر ألعاب الفيديو الفرنسية يوبيسوفت أنها تعرضت لمحاولة قرصنة، في سياق تعرض أطراف أخرى في صناعة ألعاب الفيديو لسرقة هائلة للبيانات مثل استوديو Insomniac Games المطور للعبة «Wolverine».

وقال متحدث باسم يوبيسوفت لوكالة فرانس «نحن على علم بحادث مفترض في مجال أمن البيانات ونجري تحقيقاً حالياً».

بحسب الموقع المتخصص «vx-underground»، فقد حاول قراصنة سرقة حوالي 900 غيغابايت من البيانات من خوادم يوبيسوفت، إلى أن قامت فرق الأمن بوقف الاختراق الأمني الخميس. الأسبوع الماضي، تعرض استوديو Insomniac Games، التابع لشركة سوني اليابانية العملاقة لقرصنة واسعة للبيانات الحساسة تحت شكل برامج فدية.

أمام رفض هذا الاستوديو الامتثال، كشف القراصنة عن معلومات حساسة بشأن الشركة وشراكاتها وكذلك حول مشاريع الاستوديو المقبلة مثل ألعاب «Wolverine» أو «Spider-man 3».

وردت شركة Insomniac Games في رسالة نُشرت الخميس على منصة اكس «نشعر بالحزن والغضب في آن بشأن الهجوم الإلكتروني الإجرامي الأخير ضد الاستوديو الخاص بنا».

وكتب الاستوديو «نحن نعلم أن البيانات المسروقة تتضمن معلومات شخصية تخص موظفينا وموظفين سابقين ومقاولين مستقلين. وتتضمن أيضاً تفاصيل أولية عن تطوير +Wolverine+ لجهاز PlayStation 5 لقد كانت هذه التجربة مؤلمة جداً بالنسبة لنا»، مضيفاً أن تطوير «Wolverine» مستمر «كما هو مخطط له».

وكانت Insomniac، وActivision-Blizzard، وElectronic Arts تعرضت لهجمات إلكترونية محددة الهدف في السنوات الماضية.

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