نمو مبيعات الأعياد %3.1 في الولايات المتحدة

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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بينت معطيات أولية أن المبيعات خلال فترة الأعياد في الولايات المتحدة هذه السنة ارتفعت بنسبة 3.1 %، في زيادة قوية ولكنها بسيطة تعكس الآراء المتباينة السائدة إزاء وضع الاقتصاد.

وكشفت البيانات التي جمعتها شركة «ماستركارد» أن الملابس والمطاعم كانت من المجالات التي ازداد فيها الإنفاق بين الأول من نوفمبر والرابع والعشرين من ديسمبر، في حين شهدت المنتجات الإلكترونية والمجوهرات انخفاضاً.

ويعد الارتفاع في مبيعات الأعياد هذه السنة أدنى من ذاك المسجل سنة 2022 بنسبة 5.3 % وأكثر انخفاضاً بكثير من ذاك الذي شهده عام 2021 بواقع 14.1 %، وفق أرقام الاتحاد الوطني للمبيعات.وقالت ميشال ماير كبيرة علماء الاقتصاد في معهد «ماستركارد» إن «المستهلك كان حاضراً في موسم الأعياد هذا وأنفق على نحو مدروس».

ولم تكيف بيانات مجموعة «ماستركارد» مع هامش التضخم الذي قدرته وزارة التجارة الأمريكية بنسبة 2.6 % لشهر نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة عينها من 2022. ويشكل هذا الارتفاع في المبيعات «على متانته وتيرة متواضعة نسبياً للنمو»، على ما قال المحلل نيل سوندرز من «GlobalData».

واعتبر في رسالة موجهة إلى وكالة فرانس برس أنه «لا شك في أن النمو موجود إذا ما أخذنا التضخم في الحسبان لكنه أدنى بكثير من الرقم الرئيسي»، مؤكداً أنه بالرغم من كل العوامل، «يبقى هذا النمو بمثابة إنجاز حققه المستهلكون».

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