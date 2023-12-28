ارتفاع خام الحديد لأعلى مستوى منذ يونيو 2022

المصدر: سنغافورة - د ب أ

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ارتفع سعر خام الحديد إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 2022، في ظل مؤشرات على احتمال تعافي القطاع العقاري في الصين بفضل جهود بكين لوقف تدهوره في الشهور الأخيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر العقود الآجلة لخام الحديد ارتفعت في تعاملات بورصة سنغافورة للسلع إلى أكثر من 140 دولاراً للطن، مستفيداً من التفاؤل بتعافي الاقتصاد الصيني وزيادة الطلب على الصلب في القطاع العقاري.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه البنوك الصينية الكبرى المملوكة للدولة الخميس الماضي الجولة الثالثة من تخفيضات أسعار الفائدة المصرفية خلال العام الحالي بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي. وجاء ذلك بعد إعلان حكومة الصين الشهر الماضي عن خطة بقيمة تريليون يوان (127 مليار دولار) لتطوير المناطق الحضرية وهو ما يمثل دعماً للقطاع العقاري في ظل موجة تخلف شركات التطوير العقاري الصينية عن سداد ديونها.

ومع توقعات زيادة الطلب على الصلب، ستواجه شركات التعدين التي قلصت مخزوناتها من خام الحديد خلال الفترة الماضية ضغوطاً من أجل إعادة تكوين المخزونات، وهو ما سيمثل ضغطاً على المعروض في الأسواق وارتفاع الأسعار.

وارتفع سعر خام الحديد 1.5 % إلى 140.55 دولاراً للطن. كما ارتفع سعر العقود الآجلة في بورصة داليان 1.3 % في حين ارتفعت أسعار قضبان الصلب واللفائف المسحوبة على الساخن في بورصة شنغهاي.

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