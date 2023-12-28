انخفاض عائدات السندات الحكومية الأمريكية

المصدر: دبي - وكالات

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انخفضت عائدات السندات الحكومية الأمريكية، ولامست تكلفة الاقتراض القياسية أدنى مستوى لها في 5 أشهر، وسط توقعات المستثمرين بهدوء الضغوط التضخمية، وخفض الفائدة في 2024.

وتراجع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بأكثر قليلاً من 6 نقاط أساس، إلى 3.840 %، وهو أدنى مستوى منذ يوليو.

وهبط العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بنحو نقطتي أساس إلى 4.267 %، وتراجع العائد على الديون مستحقة السداد بعد 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساس، إلى 3.989 %.

وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 85.5 % بأن يترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، عند النطاق بين 5.25 % إلى 5.50 % في اجتماعه التالي في 31 يناير، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

لكن فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على الأقل في الاجتماع اللاحق في مارس، تبلغ 84.6 %.

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