صحيفة «نيويورك تايمز» تقاضي «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» بسبب الذكاء الاصطناعي

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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باشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأربعاء ملاحقات قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك بحق شركة «أوبن إيه آي» مخترعة «تشات جي بي تي» وكذلك «مايكروسوفت»، أبرز مستثمر فيها، بتهمة انتهاك حقوق المؤلف.

وقالت ناطقة باسم الصحيفة لوكالة فرانس برس:«كما ورد في الشكوى، فإن «مايكروسوفت»و«أوبن إيه آي» استخدمتا عملنا لتطوير وتسويق منتجاتهما للذكاء الاصطناعي بدون أخذ أذن» الصحيفة.

بحسب الشكوى، تقدر الصحيفة الأضرار التي لحقت بها «بمليارات الدولارات».

وأضافت: «يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بالمتهمين على نماذج تعليمية ضخمة تم إنشاؤها عن طريق نسخ واستخدام الملايين من مقالات صحيفة التايمز المحمية بحقوق الطبع والنشر».

وتابعت: إن مايكروسوفت وشركة أوبن إيه آي بالإضافة إلى ذلك «أعطتا مضمون التايمز أهمية خاصة في بناء نموذج التعلم الخاص بهما».

وقالت الصحيفة أيضا، إنها حاولت التفاوض مع الشركتين من أجل «تلقي تعويض مناسب مقابل استخدام مضمونها» لكن بدون جدوى حتى الآن.

رداً على أسئلة وكالة فرانس برس رفضت مايكروسوفت و«أوبن إيه آي» الإدلاء بأي تعليق.

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