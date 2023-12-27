الليرة التركية تنخفض لمستوى قياسي جديد وتهبط 36% هذا العام

المصدر: إسطنبول - (رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

انخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي بلغ 29.4 مقابل الدولار الأربعاء لتصل خسائرها في عام 2023 إلى 36 بالمئة بعدما استمرت في انخفاض بطيء ومطرد في الأشهر الأخيرة من العام.

وتراجعت الليرة 0.2 بالمئة إلى 29.3985 مقابل الدولار خلال التداولات بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 أمام العملة الأمريكية.

وعدلت الحكومة عن سياستها تماماً منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.

وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضاً حاداً في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز