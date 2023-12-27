تويوتا تستدعي 999 ألف سيارة بسبب مشاكل تتعلق بالوسادة الهوائية

المصدر: طوكيو - (د ب ا)

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قالت إدارة السلامة الوطنية على الطرق السريعة في اليابان الأربعاء إن شركة تويوتا تقوم باستدعاء 999 ألفا و901 سيارة بسبب مشكلة ربما تمنع فتح الوسادة الهوائية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الإدارة القول إن عمليات الاستدعاء تتضمن طرازات افالون وافالون هيبرد وكورولا 2021-2020 بالإضافة إلى طرازات أخرى.

ومن المتوقع أن يتم إرسال خطابات إبلاغ بذلك للملاك في الرابع من فبراير المقبل.

وكانت شركة تويوتا موتور قد أعلنت اليوم أن إنتاجها العالمي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين بلغ 9.23 مليون سيارة، ليرتفع بذلك إلى مستوى قياسي جديد خلال عام واحد، مع مراعاة أنه لم يتم حساب الإنتاح في شهر ديسمبر، وقد ساعد في ذلك انتعاش الطلب في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وقد ارتفعت مبيعات تويوتا عالميا بنسبة 13.6% خلال الشهر الماضي لتصل إلى 905 آلاف و 66 سيارة، فيما يعد رقما قياسيا شهريا، ويرجع ذلك إلى النتائج القوية التي تم تسجيلها في أمريكا الشمالية وأوروبا والصين.

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