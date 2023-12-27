العملات الرقمية الصغيرة تتفوق على «بيتكوين»

المصدر: دبي - وكالات

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كشفت منصة «كوينلايز» الاقتصادية أن متداولي العملات المشفرة باتوا يتطلعون بشكل متزايد إلى العملات الرقمية الصغيرة مع اقتراب 2023 من نهايته، وذلك بعد أن حققت ارتفاعات قوية في وقت قياسي خلال الفترة الماضية.

وأفادت «كوينلايز» بأن كل الأموال أصبحت تذهب الآن إلى العملات الصغيرة البديلة، موضحة تراجع هيمنة «بيتكوين» على سوق العملات الرقمية، حيث تظهر البيانات تجدد الرغبة في المخاطرة في سوق العملات المشفرة لصالح العملات الصغيرة. وعلى الرغم من الارتفاع الواضح الذي شهدته «بيتكوين» هذا العام واقترابها من مستوى 45 ألف دولار، إلا أنها لا تزال تبتعد عن أعلى مستوياتها التي وصلت إليها في 2021 عندما ارتفعت إلى 69 ألف دولار.

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