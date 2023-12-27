شركات إعادة التأمين تقاوم دعوات خفض أسعار تغطية الكوارث الطبيعية

المصدر: إيان سميث

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال سماسرة إن شركات إعادة التأمين العقاري تقاوم الدعوات إلى خفض الأسعار، أو تسهيل شروط التغطية في مواجهة الظواهر المناخية القاسية، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك تخفيف لضغوط التكلفة التي كان لها تداعيات على مختلف قطاعات الاقتصاد العالمي.

وارتفعت أسعار إعادة التأمين على الكوارث العقارية، التي تشتريها شركات التأمين لتقاسم الخسائر الشديدة المتعلقة بظواهر الطقس، التي يطالب بها أصحاب المنازل والشركات التي تؤمنها، على مدى الـ 18 شهراً الماضية، مما دعم استعادة الأرباح وأسعار الأسهم لشركات إعادة التأمين.

وطالب كبار رجال الصناعة شركات إعادة التأمين بخفض الأسعار، وزيادة حجم المخاطر التي يمكنها استيعابها؛ لتخفيف الضغط على شركات التأمين وعملائها. ومع اقتراب موعد انتهاء مفاوضات إعادة التأمين السنوية، يقول كبار السماسرة إن ذلك لا يحدث. وإحدى نقاط الخلاف الحرجة تتعلق بمستوى الخسائر التي توافق شركات التأمين على تمويلها قبل أن تتدخل شركات إعادة التأمين. ووفقاً للسماسرة، لا تعتزم شركات إعادة التأمين خفض مستوى الخسائر الحالي.

وقال ديفيد بريبي، رئيس شركة جاي كاربنتر لوساطة إعادة التأمين: «لم نر حقاً استعداداً للتراجع من جانب مجتمع إعادة التأمين». وأوضح أن ذلك جعل السوق أكثر تحدياً لشركات التأمين الأولية، مضيفاً إنه من خلال رفض شركات إعادة التأمين لتقاسم التكاليف المتعلقة بالخسائر المتعلقة بالظواهر المناخية القاسية، فإنها تخاطر بـ«جدواها» للسوق على المدى الطويل.

وصرح سماسرة لـ«فاينانشيال تايمز» أن التفاوض بشأن تجديد عقود يناير كان أكثر تنظيماً من مفاوضات العام الفائت، وأن بعض شركات إعادة التأمين عادت تقدم مزيداً من التغطية مرة أخرى. وقال مايكل فان سلوتن، رئيس إدارة المعلومات التجارية بقسم إعادة التأمين في شركة أيون للوساطة التأمينية العالمية: «من الواضح أن ثمة إقبالاً من جانب شركات إعادة التأمين، لكن الأمر لا يزال صعباً، فهي سوق لا يسهل التحرك فيها».

وفقاً لمذكرة الشهر الماضي، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني استمرار أسعار إعادة التأمين في الزيادة على أساس سنوي في يناير، لكن بوتيرة أبطأ، بأقل من 10% في المتوسط. وأضافت الوكالة إن زيادة الأسعار ستكون أكبر في المناطق المتضررة من الكوارث المتعلقة بالطقس. وارتفعت تكلفة إعادة التأمين في المنطقة الأمريكية التي تعرضت للكوارث بنسبة تصل إلى ضعف تكلفة آخر دورة سنوية لتجديد العقود.

وفقاً لوسطاء، لا يزال هناك تردد بين شركات إعادة التأمين في التعامل مع التعرض المتزايد «للكوارث الثانوية» مثل العواصف الرعدية الشديدة، بدلاً من التهديدات الكبرى مثل الأعاصير. وهذه الأحداث الثانوية هي العامل الرئيسي وراء التوقعات بأن تصل خسائر التأمين السنوية الناجمة عن الكوارث الطبيعية إلى 100 مليار دولار هذا العام للسنة الرابعة على التوالي.

وتقول شركات إعادة التأمين إن العوامل التي تشمل تغير المناخ والتضخم، وتراكم الممتلكات، والثروات في المناطق المتأثرة بالعواصف، قد دفعتها إلى رفع أسعارها. ويشدد المسؤولون على ضرورة أن تكون الأقساط كافية لتعكس زيادة حجم المخاطر، والتضخم.

وقال ديفيد فلاندرو، رئيس تحليل الصناعة في فرع وساطة إعادة التأمين التابع لشركة هاودين لوساطة التأمين: «من وجهة نظرنا، إنه تجديد متوازن بشكل دقيق». ولكنه أضاف: «لا يزال هناك قليل من انعدام التوازن بين العرض والطلب» فيما يتعلق بقطاع إعادة التأمين، حيث إن المنضمين الجدد في القطاع كانوا أبطأ من المعتاد بعد التصحيحات السعرية السابقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز