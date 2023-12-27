الذهب يواصل الارتفاع ويتجه إلى مستوى قياسي جديد

المصدر: نيويورك - رويترز

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ارتفعت أسعار الذهب أمس، واقتربت من مستوى قياسي، متجهة نحو تسجيل أول زيادة سنوية في ثلاث سنوات بسبب عطلة عيد الميلاد، وفي ظل تراجع الدولار وعوائد السندات بفعل تنامي التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في مارس.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 2063.78 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التداولات، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 2070.39 دولاراً في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.3 بالمئة إلى 2074.90 دولاراً للأوقية.

ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائداً.

ويتوقع المتعاملون فرصة بنسبة 89 بالمئة لخفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي في مارس، وفقاً لأداة سي.إم.إي فيد ووتش.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين انخفض عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 3.8838 بالمئة.

ويُنظر إلى الذهب على أنه أحد الأصول الآمنة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 24.37 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 972.85 دولاراً والبلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1209.74 دولارات.

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