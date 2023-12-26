ألمانيا تسجل تراجعاً ملحوظاً في أسعار الوقود في العام 2023

المصدر: ميونخ - (د ب أ)

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سجلت ألمانيا في العام الحالي تراجعاً ملحوظاً في أسعار الوقود ولا سيما في أسعار الديزل مقارنة بسنة 2022.

ووفقاً لحسابات نادي السيارات، فإن متوسط السعر السنوي للديزل في كل أنحاء ألمانيا سيبلغ 1.72 يورو لكل لتر إذا لم تكن هناك قفزات حادة بمقدار يتألف من رقمين من السنتات في الأيام الأخيرة من العام، وأشار النادي إلى أن متوسط السعر السنوي للتر الديزل سيسجل بذلك تراجعاً بمقدار يزيد على 22 سنتاً مقابل القيمة القياسية التي سجلها في سنة 2022.

وفي سياق متصل، سجل سعر البنزين السوبر فئة إي 10 انخفاضاً في العام الحالي، ولكن بمقدار نحو سبعة سنتات فقط ليصل إلى 1.79 يورو للتر.

ومع ذلك، يعد سعر الديزل وسعر البنزين ثاني أعلى سعرين لهما في كل العصور.

يذكر أن سعر كلا النوعين من الوقود انخفض بشكل ملحوظ عن متوسط القيم السنوية وذلك بعد اتجاه هبوطي استمر على مدار شهرين، وتشير توقعات كريستيان لابرر خبير الوقود في نادي السيارات إلى أن من الممكن أن يستمر سعر كلا النوعين عند المستوى نفسه.

وقال لابرر: «بالنسبة لسنة 2024، أشعر بتفاؤل حذر بأن البنزين سيكون على المستوى الراهن وهو مستوى أقل استرخاء؛ ومن الممكن لسعر الديزل أن يتراجع إذا حدث في الربيع التراجع المعتاد لهذا الفصل من السنة مع نهاية موسم التدفئة».

وفي الوقت نفسه قيد لابرر توقعاته قائلاً إن المسألة بوجه عام تتوقف بشدة على سعر النفط الذي يمكن أن يرتفع بقوة في حال وقوع أزمات عالمية.

ومن الممكن توقع حدوث قفزة صغيرة في سعر الوقود مع مطلع العام الجديد في حال ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح لابرر أن هذا يعني ارتفاعاً بمقدار 4.3 سنتات في سعر لتر البنزين إي 10 وارتفاعاً بمقدار 4.7 سنتات في سعر لتر الديزل.

ونصح لابرر بالتزود بالوقود مبكراً قبل مطلع العام قائلاً: «من المحتمل أن تتوقع شركات النفط هذا الارتفاع في السعر على الأقل جزئياً قبل بضعة أيام من العام الجديد».

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