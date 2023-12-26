أسهم نادي «مانشستر يونايتد» تقفز 13% قبل افتتاح «وول ستريت»

المصدر: نيويورك - وكالات

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ارتفع سهم «مانشستر يونايتد» بنحو 13% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد أن استحوذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25% من أسهم النادي متفوقاً على العروض المنافسة وسط خطط لاستثمار نحو 300 مليون دولار بالنادي.

كان سهم «مانشستر يونايتد» أغلق جلسة الجمعة الماضية عند 19.84 دولاراً بارتفاع يزيد عن 1%، لكن العقود المستقبلية لـ«وول ستريت» تشير إلى أنه سوف يستهل أولى تعاملات هذا الأسبوع اليوم على صعود بنسبة تقارب 13%.

ومن خلال مجموعته الكيميائية «Ineos Group»، سيدفع راتكليف 33 دولاراً للسهم مقابل حصة 25% في النادي، ما يقدر قيمة النادي بحوالي 5.4 مليارات دولار، وهو أقل من الآمال الأولية البالغة 6 مليارات دولار.

وسيقدم السير جيم راتكليف تمويلاً بقيمة 300 مليون دولار يهدف إلى تمكين الاستثمار المستقبلي في البنية التحتية للنادي في أولد ترافورد، بما في ذلك 200 مليون دولار مدفوعة عند إغلاق الصفقة و100 مليون دولار أخرى بحلول نهاية عام 2024.

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