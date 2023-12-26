«دايهاتسو» تعلق عمليات مصانعها في اليابان عقب فضيحة احتيالية

المصدر: طوكيو - (د ب أ)

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أعلنت شركة «دايهاتسو موتور» اليابانية لصناعة السيارات، الثلاثاء، تعليق عملياتها في مصنع لتجميع السيارات في إيكيدا بمحافظة أوساكا اليابانية، مما أدى إلى توقف جميع مصانع السيارات التابعة لها في اليابان عن العمل وسط فضيحة بشأن عمليات احتيالية في اختبارات السيارات.

ومن المتوقع أن يستمر تعليق مصانع الشركة الأربعة في اليابان حتى نهاية يناير المقبل على الأقل، لكن من غير الواضح متى سيتم استئنافها، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.

وأعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية تصنيع 66 ألف سيارة محلياً في يناير.

وتعهدت شركة دايهاتسو بالتعاون في التحقيق الذي تجريه وزارة النقل للتحقق مما إذا كانت سياراتها تلبي معايير السلامة والبيئة الحكومية.

وجاء وقف الإنتاج بعد أن أصدرت الوزارة تعليمات لشركة دايهاتسو الأسبوع الماضي بتعليق جميع الشحنات حتى يتم التأكد من استيفاء سياراتها للمعايير. وتقع مصانع التجميع الثلاثة الأخرى في محافظات شيجا وكيوتو وأويتا.

وقال عامل في العشرينات من عمره جاء للعمل في مصنع أوساكا، «إن توقف الإنتاج أمر مفهوم لأن هناك مشكلة كبيرة. سيكون هناك بعض التعويضات من الشركة، لذلك أنا لست قلقاً كثيراً».

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