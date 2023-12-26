الدول الأكثر استهلاكاً للقهوة
ت + ت - الحجم الطبيعي
يُعد مشروب «القهوة» أكثر المشروبات الساخنة شعبية واستهلاكاً في العالم، إذ يتم استهلاك أكثر من 400 مليار كوب قهوة سنوياً.
فنلندا: 9.6
النرويج: 7.2
هولندا: 6.7
السويد: 6.5
سلوفينيا: 6.1
النمسا: 5.5
صربيا: 5.4
الدنمارك: 5.3
ألمانيا: 5.2
بلجيكا: 4.9
البرازيل: 4.8
البوسنة والهرسك: 4.3
إستونيا: 4.2
سويسرا: 3.9
كرواتيا: 3.8
جمهورية الدومينيكان: 3.7
كوستاريكا: 3.7
مقدونيا: 3.6
إيطاليا: 3.4
كندا: 3.4
(الأرقام كجم للفرد سنوياً)
المصدر: موقع الإحصائيات العالمي (World of Statistics)