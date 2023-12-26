500 مليون دولار صادرات كوريا من البرامج التلفزيونية

المصدر: سيئول - د ب أ

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تجاوز للمرة الأولى حجم صادرات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية، 500 مليون دولار خلال العام الماضي، بحسب ما أوردته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.

وطبقاً لنتائج مسح أجرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الاتصالات الكورية على شركات البرامج التلفزيونية التي يزيد حجم مبيعاتها عن 100 مليون وون، بلغت قيمة صادرات البرامج التلفزيونية الكورية 561 مليوناً 290 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها %29.6 بالمقارنة مع العام الأسبق، بفضل زيادة صادراتها إلى المنصات الخاصة بخدمات الفيديو على الإنترنت.

وأشارت نتائج المسح إلى أن قيمة صادرات محطات البث الأرضي من البرامج التلفزيونية بلغت 271 مليوناً و240 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها %27.1 بالمقارنة مع العام الأسبق، فيما بلغت قيمة صادرات برامج محطات الكابل التلفزيونية 290 مليوناً و50 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها %31.9.

ومن بين الدول الرئيسية التي استوردت برامج تلفزيونية كورية: اليابان والولايات المتحدة والصين وتايوان.

أما قيمة واردات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية في العام الماضي، بلغت 7 ملايين و293 ألف دولار، بزيادة نسبتها 20.1 % بالمقارنة مع العام الأسبق.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات البرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية 19 تريليوناً 757.9 مليار وون في العام الماضي، بزيادة %1.8 بالمقارنة مع العام الأسبق.

من جهة أخرى، ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 13 شهراً في أكتوبر الماضي، مدفوعة بشحنات السيارات القوية، وعلامات تحسن قطاع الرقائق، بحسب بيانات رسمية.

وارتفعت الصادرات بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 55 مليار دولار في الشهر الماضي، وفقًا للبيانات التي جمعتها وزارة التجارة والصناعة والطاقة.وسجلت كوريا الجنوبية أيضًا فائضًا تجاريًا قدره 1.64 مليار دولار في أكتوبر، مسجلة فائضا للشهر الخامس على التوالي. وانخفضت الواردات بنسبة 9.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 53.4 مليار دولار الشهر الماضي.

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