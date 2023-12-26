218 مليار دولار إيرادات شركات الاتصالات الصينية

المصدر: بكين - شينخوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، أن صناعة الاتصالات سجلت نمواً مستقراً خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023.

وبلغت العائدات المجمعة لأعمال الشركات في القطاع 1.55 تريليون يوان (218 مليار دولار) في الفترة بين يناير ونوفمبر الماضيين، بارتفاع بنسبة 6.9 في المئة على أساس سنوي، وفقاً للوزارة.

وشهدت شركات الاتصالات الثلاثة العملاقة في الصين، وهى تشاينا تيليكوم وتشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم، قفزة في إيراداتها من الأعمال الناشئة بنسبة 20.1 % على أساس سنوي، إلى 332.6 مليار يوان، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بنسبة 3.8 نقاط مئوية. وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 39.7 % و 43.3 % على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة في العام السابق.

وحققت خدمات الإنترنت عريض النطاق إيرادات بقيمة 240.4 مليار يوان لشركات الاتصالات الصينية الثلاث العملاقة المذكورة آنفاً، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، بزيادة 8.5 % على أساس سنوي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز