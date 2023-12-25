للمرة الأولى... مبيعات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية تتجاوز 500 مليون دولار

المصدر: د ب ا

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تجاوز للمرة الأولى حجم صادرات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية، 500 مليون دولار خلال العام الماضي، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين.

وطبقا لنتائج مسح أجرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولجنة الاتصالات الكورية على شركات البرامج التلفزيونية التي يزيد حجم مبيعاتها على 100 مليون وون، بلغت قيمة صادرات البرامج التلفزيونية الكورية 561 مليونا 290 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 6ر29% بالمقارنة مع العام الأسبق، بفضل زيادة صادراتها إلى المنصات الخاصة بخدمات الفيديو على الإنترنت.

وأشارت نتائج المسح إلى أن قيمة صادرات محطات البث الأرضي من البرامج التلفزيونية بلغت 271 مليونا و240 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 1ر27% بالمقارنة مع العام الأسبق، فيما بلغت قيمة صادرات برامج محطات الكابل التلفزيونية 290 مليونا و50 ألف دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 9ر31%.

ومن بين الدول الرئيسية التي استوردت برامج تلفزيونية كورية: اليابان والولايات المتحدة والصين وتايوان.

أما قيمة واردات كوريا الجنوبية من البرامج التلفزيونية في العام الماضي، بلغت 7 ملايين و293 ألف دولار، بزيادة نسبتها 1ر20% بالمقارنة مع العام الأسبق.

وبلغ إجمالي حجم مبيعات البرامج التلفزيونية في كوريا الجنوبية 19 تريليونا و9ر757 مليار وون في العام الماضي، بزيادة 8ر1% بالمقارنة مع العام الأسبق.

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