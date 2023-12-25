كوريا الجنوبية تغرم بنكين أوروبيين بسبب عمليات بيع على المكشوف غير قانونية

المصدر: د ب ا

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أعلنت السلطات المالية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء تغريم بنكي بي.إن.بي. باريبا الفرنسي وإتش.إس.بي.سي البريطاني حوالي 5ر26 مليار وون كوري جنوبي (3ر20 مليون دولار) لتورطهما في عمليات بيع على المكشوف غير قانونية في بورصة الأوراق المالية الكورية الجنوبية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة التابعة لهيئة الخدمات المالية الكورية الجنوبية القول إن هذه أكبر غرامة تفرضها كوريا الجنوبية ضد شركة خدمات مالية منذ بدء فرض عقوبات على انتهاكات قواعد البيع على المكشوف للأوراق المالية في أبريل 2021.

وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إنها قررت إحالة البنكين العالميين إلى الادعاء العام بسبب انتهاك قيود البيع على المكشوف.

جاء تحرك السلطات التنظيمية في أعقاب إعلان السلطات المالية الكورية الجنوبية مؤخرا عن حظر مؤقت لعمليات البيع على المكشوف حتى النصف الثاني من العام المقبل كجزء من جهود وقف عمليات البيع غير القانونية من جانب بنوك الاستثمار العالمية.

وتم اكتشاف تورط فرع بي.إن.بي باريبا في هونغ كونغ في تعاملات غير قانونية على الأسهم الكورية الجنوبية بقيمة 40 مليار وون وشملت 101 سهما مختلفا منها سهم شركة التكنولوجيا العملاقة كاكاو كورب خلال الفترة من سبتمبر 2021 حتى مايو 2022.

وقالت هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة إنها مصرة على معاقبة الشركات التي تعمدت تقديم أوامر بيع على المكشوف في الوقت الذي كانت على علم فيه بإمكانية استمرار البيع على المكشوف في المستقبل.

وأضافت الهيئة أن إتش.إس.بي.سي أجرى تعاملات غير قانونية بقيمة 16 مليار وون خلال الفترة من أغسطس حتى ديسمبر 2021.

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