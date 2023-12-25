المركزي الروسي: قد لا نخفض الفائدة قبل أشهر

المصدر: موسكو – رويترز

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قالت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أمس، إن البنك سيحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، للتأكد من تراجع التضخم، قبل اتخاذ أي قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

ورفع المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيس 100 نقطة أساس، إلى 16 في المئة في وقت سابق من الشهر الجاري، ليواصل رفع الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، سعياً لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، مشيراً إلى أن دورة تشديد السياسة النقدية قد انتهت تقريباً.

وذكرت نابيولينا في تصريحات لمجموعة (آر.بي.سي) الإعلامية، أنه لم يتضح بعد متى سيبدأ البنك في خفض أسعار الفائدة. وقالت «سيستغرق ذلك شهرين أو ثلاثة أو أكثر».

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