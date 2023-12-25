قراءة النصوص الورقية الأفضل لـ«الفهم»

المصدر: مدريد - د ب أ

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أظهرت دراسة لجامعة فالينسيا الإسبانية أن قراءة الكتب الورقية المطبوعة تساعد على فهم النصوص بصورة أفضل من قراءتها عبر شاشات الأجهزة الإلكترونية.

وقالت ليديا ألتامورا الباحثة في الجامعة الإسبانية إن «عادات القراءة الترفيهية على الأجهزة الرقمية ترتبط بشكل طفيف بفهم المادة المقروءة على عكس العلاقة الإيجابية القوية بين الفهم والقراءة من الكتب المطبوعة».

توصلت ألتامورا وزملاؤها إلى هذه النتائج بعد تحليل 25 دراسة شملت أكثر من 450 ألف شخص منذ 2000.

تعني أرقام الدراسة أنه إذا أمضى الدارس 10 ساعات في قراءة الكتب الورقية فإن احتمال فهمه للنصوص يزيد ما بين 6 إلى 8 مرات مقارنة بالفهم من قراءة النصوص لمدة 10 ساعات على أجهزة رقمية.

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