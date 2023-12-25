«أبل» تتجاوز 4 تريليونات بنهاية 2024 والسهم بـ 250 دولاراً

المصدر: نيويورك - وكالات

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توقع بحث جديد في «وول ستريت» أخيراً، أن تصبح شركة «أبل» الأمريكية، أول شركة تصل قيمتها السوقية إلى أربعة تريليونات دولار.

وقفز سهم «أبل» منذ بداية العام بـ 55 % تقريباً.. وتجاوز سعره إلى مستوى 193 دولاراً.

ووفقاً لمحللي Wedbush، فإنه يمكن للشركة الوصول إلى هذه المستويات بحلول نهاية العام 2024، وذلك بالاعتماد على وتيرة النمو القوية والأرباح المتوقعة. كما حافظت Wedbush على تصنيف متفوق وسعر مستهدف قدره 250 دولاراً للسهم.

وقال المحللون: «على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الحظر الذي تم فرضه على أجهزة آيفون في الصين، إلا أنه في الوقت الحالي يمكن احتواء هذه المشكلة».

وقدرت Wedbush أن قطاع الخدمات الرئيسية لشركة أبل يمكن أن تصل قيمته إلى 1.6 تريليون دولار على أساس مستقل في العام 2024.من جهة أخرى، وبعد غياب طويل عن اللحاق بسباق عمالقة التكنولوجيا، طرقت شركة «أبل» مجال الذكاء الاصطناعي، ويبدو أنها تجري تغييراً في موقفها.

وبحسب صحيفة ذا نيويورك تايمز، بدأت «أبل» في الأسابيع الأخيرة التفاوض مع عدد من كبار الناشرين ومنظمات إخبارية لطلب إذن استخدام محتواهم لتدريب نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي تقوم بتطويره. ولأن أبل لا تتوقع أن يكون بوسعها الحصول على المحتوى الإخباري لتلك المنصات مجاناً، فإن الشركة تعرض صفقات لسنوات عدة وبقيمة 50 مليون دولار من أجل الوصول إلى أرشيف الأخبار الخاص بهم.

ويبدو أن بعض الناشرين الذين تواصلت معهم أبل متخوفين من تداعيات السماح للشركة باستخدام مقالاتهم الإخبارية على مدار السنوات.

وترى تلك الجهات أن إبرام اتفاقية ترخيص واسعة بشأن أرشيفهم قد يؤدي إلى مشكلات قانونية على المدى الطويل، كما يخشى الناشرون من المنافسة المحتملة التي قد تنشأ بسبب جهود أبل.

وبحسب التقرير، فإن أصحاب المناصب العليا بشركة أبل كانوا في نقاش حول كيفية الحصول على بيانات لسنوات من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، ونتيجة لالتزام الشركة بالخصوصية فإنها ترددت بشأن استخدام المعلومات المجمعة عبر الإنترنت.

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