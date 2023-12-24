3 % ارتفاع النفط وإنتاج أنغولا يقلّص المكاسب

المصدر: (نيويورك - رويترز)

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واصلت أسعار النفط ارتفاعها الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي وارتفع الخام بنحو 3 % بدعم القلق من تدفقات الإمدادات فيما قلصت التوقعات بارتفاع إنتاج أنغولا من الخسائر.

حيث أنهت أسعار الخام تعاملات الأسبوع على تراجع.

وانخفضت أسعار النفط في ختام أسبوع التداولات أول من أمس قبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد وسط توقعات بأن تزيد أنجولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت في بداية الأسبوع بدعم من أنباء إيجابية حول الاقتصاد الأمريكي . وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 % لتبلغ عند التسوية 79.07 دولاراً للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو %0.5 إلى 73.56 دولاراً عند التسوية، إلا أن الخامين القياسيين ارتفعا بنحو 3 % الأسبوع الماضي بعد صعودهما بأقل من 1 % الأسبوع قبل الماضي.

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