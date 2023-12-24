صعود «وول ستريت» يتواصل للأسبوع الثامن

المصدر: (عواصم - رويترز)

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واصلت الأسهم الأمريكية «ماراثون» الصعود وارتفعت مؤشرات «وول ستريت» للأسبوع الثامن وحقق مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أواخر 2017.

وجاءت مكاسب «وول ستريت» الأسبوع الماضي على الرغم من إغلاق المؤشرات على تباين أول من أمس وقبل عطلة طويلة لنهاية الأسبوع وعيد الميلاد، وبعد أن استوعب المستثمرون بيانات تضخم جاءت أقل من المتوقع وعززت الرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة في العام الجديد.

أما بالنسبة للمؤشرين ناسداك وداو جونز، فسجلا أطول سلسلة مكاسب أسبوعية متتالية منذ بداية 2019. ووفقاً للبيانات صعد مؤشر ستاندرد اند بورز 8.41 نقاط أو 0.18 % إلى 4755.16 نقطة، وربح ناسداك 28.96 نقطة أو 0.19 % إلى 14992.82 نقطة.

فيما هبط داو جونز 13.54 نقطة أو 0.04 % إلى 37395.09 نقطة. وأغلقت الأسهم الأوروبية على أداء ضعيف أول من أمس وارتفع مؤشر ستوكس 0.1 % محققاً مكاسب للأسبوع السادس في أكبر سلسلة من المكاسب منذ ديسمبر 2022.

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