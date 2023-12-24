والدورف أستوريا رأس الخيمة يكشف تحديثاته للضيوف من حول العالم

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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يعيد فندق ومنتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة الأيقوني فتح أبوابه للضيوف من حول العالم ليكشف عن تحول شامل وتحديثات كبيرة.

حيث يشكل إعادة الافتتاح بداية الفصل الأحدث من قصة هذا الفندق الفاخر والمنتجع الشهير الذي يتمتع بمكانة عالمية، حيث يرحب بالضيوف لعيش تجربة تبقى في الذاكرة.

وبعد عملية تجديد شاملة، كشف المنتجع عن 203 غرف وأجنحة، من بينها 149 غرفة مجهزة بشكل أنيق و54 جناحاً بإطلالات خلابة. كما تم تجديد تسعة مطاعم وردهات، ومنتجع السبا للصحة والعافية، ومساحة خارجية واسعة للفعاليات الخاصة وحفلات الزفاف، وذلك إلى جانب تحفة المنتجع الذهبية، ساعة والدورف أستوريا الأسطورية بارتفاع ستة أمتار في قلب الردهة.

وقد صنعت بعناية من قبل سميث أوف ديربي خلال ثمانية أشهر باستخدام أنواع نفيسة من المعادن، منها الفولاذ والذهب، وتحمل نقشاً من أهازيج الصحراء القديمة لتعطي أهمية تاريخية إضافية.

وقال أدريان ستوب، مدير عام فندق ومنتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة: «يوفر فندق والدورف أستوريا رأس الخيمة المعاد تصوره والذي تم تحديثه بشكل شامل، أماكن إقامة راقية للضيوف الذين يبحثون عن تجربة فريدة من الضيافة العربية، ونحن لا نريد لضيوفنا تجربة إقامة فاخرة فحسب، بل أيضاً رحلة لا تنسى يتردد صداها معهم لفترة طويلة بعد مغادرتهم».

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